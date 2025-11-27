پخش زنده
اعضای گروه شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظتشده پرور مهدیشهر دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظتشده پرور با همکاری قرقبانان قرق اختصاصی جاشلوبار، پس از شنیدن صدای تیراندازی در منطقه ، تلاش برای دستگیری شکارچیان غیرمجاز را آغاز کردند.
سعید یوسف پور افزود : با توجه به شنیده شدن صدای تیر در ارتفاعات منطقه ، مأموران پس از گشتزنی و کمین، سه نفر از متخلفان را شناسایی و دستگیر کردند و از این افراد لاشه دو رأس کل وحشی تازه شکار شده کشف شد.
به گفته وی ، در بازرسیهای تکمیلی از منزل متخلفان، دو قبضه سلاح شکاری ساچمهزنی (یکی بدون مجوز و دیگری قاچاق)، مقادیری فشنگ غیرمجاز، یک دستگاه فشنگپرکن و سایر ادوات مرتبط با شکار ضبط شد.
بر اساس هماهنگی قضایی، پرونده متخلفین برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.