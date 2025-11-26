پخش زنده
در بخش جلوهگاه شرق، چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۱ اثر سینمایی به نمایش درمیآیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخش جلوهگاه شرق، ۱۱ اثر سینمایی به نمایش درمیآیند که شامل «چرخه» از ارکان تاهوشاوغلو، «جستجوی بهار» به کارگردانی ایوب شهابالدینوف، «پاوانه برای یک نوزاد» ساخته چونگ کیات آون، «چانگآن، شیآن» به کارگردانی ژانگ ژونگ (دو اثر)، «سوی دیگر» از ایندو الکشمی، «مرد آرام» ساخته بهنوش صادقی، «پس از عاشقی» از محمدعلی صفورا، «توافق» به کارگردانی محمد رشاد، «کوه عاشقان» ساخته صلوات یوزیف و «جایی که درناهای سفید میرقصند» از مایکل لوکاچفسکی هستند.
این بخش، چشماندازی متنوع از سینمای معاصر شرق را به علاقهمندان ارائه میدهد و فرصت مناسبی برای آشنایی با کارگردانان و آثار کشورهای مختلف فراهم میکند.
در چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر فیلمها در بخشهای مسابقه بینالملل، جلوهگاه شرق، چشمانداز، زیتون شکسته، سینمای روز ترکیه، جشنواره جشنوارهها و فیلمهای مرمتشده به نمایش درمیآیند.
فیلمهای این دوره از جشنواره در هنرشهر آفتاب شیراز و در یک سالن از پردیس سینمایی امین تارخ شیراز به نمایش درمیآیند.
چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سیدروحالله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذرماه در شیراز برگزار میشود.