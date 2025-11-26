پخش زنده
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، امروز در مقر فرماندهی کل ارتش پاکستان (GHQ) در راولپندی با فیلدمارشال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این دیدار، دو طرف درباره همکاریهای دوجانبه، تحولات امنیتی منطقه و راههای تقویت تعاملات تهران–اسلامآباد تبادل نظر کردند.
آقای لاریجانی با اشاره به جایگاه مهم پاکستان در معادلات امنیتی منطقه، بر نقش کلیدی همکاریهای ایران و پاکستان در مقابله با تهدیدات مشترک تأکید کرد و گفت تداوم هماهنگی میان دو کشور میتواند در حفظ ثبات و امنیت پایدار منطقه اثرگذار باشد.
فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار با ارزیابی مثبت از روند همکاریهای تهران و اسلامآباد، تعهد پاکستان به صلح و ثبات منطقه را یادآور شد و بر اهمیت ارتقای همکاریهای راهبردی میان دو کشور تأکید کرد.
در این نشست، آخرین وضعیت امنیتی منطقه و تحولات ژئوپلیتیکی نیز مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر تداوم گفتوگوهای منظم و تقویت اشتراکات امنیتی توافق کردند.