امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)

امروز ۵ آذر ماه ۱۴۰۴ و در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، مراسم روز بسیج با حضور هزاران تن از بسیجیان سراسر کشور در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد. در این مراسم که فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور داشت، سردار سرتیپ سلیمانی رئیس سازمان بسیج، مأموریت اصلی بسیج را قدرت‌سازی برای کشور در عرصه‌های مختلف از جمله بخش‌های دفاعی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، علم و فناوری، رسانه و فضای مجازی، محرومیت‌زدایی و پیشرفت و آبادانی کشور خواند و گفت: فرهنگ بسیج، فرهنگ مقاومت است و بسیجیان آماده نقش‌آفرینی در هر میدان نیازمند فداکاری برای تحقق ایران قوی هستند.
عکاس :سایت رهبری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ - ۱۴:۵۸
خبرهای مرتبط

دومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا (س)

مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه امام خمینی (ره)

چهارمین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر معظم انقلاب

اولین شب عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا باحضور رهبر انقلاب اسلامی

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

برچسب ها: رهبر انقلاب ، مقام معظم رهبری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 