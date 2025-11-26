پخش زنده
پرخوانندهترین کتابهای کودک و نوجوان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان در سه سال اخیر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این فهرست ۱۰۰ عنوانی، اسامی ۸۶ کتاب از آثار تولید شده از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان و سه عنوان از انتشارات «افق»، سه عنوان از نشر «شهر قلم»، دو عنوان از نشر «آستان قدس رضوی» و یک عنوان از انتشارات «میچکا»، «نردبان»، «هوپا»، «فندق»، «پیدایش» و «نیستان» به چشم میخورد.
در این فهرست برگرفته از سامانه کتابداری کانون، کتاب «سرزمین مردهها و زندهها» نوشته طاهره ایبد از انتشارات شهر قلم با ۱۱۰۹۷ بار امانت و کتابهای انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با نامهای «جای من اینجاست» به نویسندگی اعظم بزرگی با ۱۰۹۹۲، «ماجراهای موشی ۱» نوشته کتایون آذرپی با ۱۰۱۲۱، «کبوتر باید به مدرسه برود» نوشته مو ویلمز با ۹۴۸۶، «ماجراهای موشی ۲» به نویسندگی کتایون آذرپی با ۹۳۷۵، «کبوتر ساندویچ پیدا میکند» نوشته مو ویلمز با ۹۲۶۴، «گوسفندی که عصبانی بود خیلی عصبانی» به نویسندگی ژوزف تئوبالد با ۸۹۵۰، «آدم کوچولوی گرسنه» نوشته پیر دلی با ۸۴۷۶، «بجوبجو هیولای کتابخوار» اثر، اما یارلت با ۸۴۴۷ و «نقشهی سنجابک» نوشته مژگان بابامرندی با ۸۳۷۰ بار امانت در رتبه اول تا دهم قرار دارند.
همچنین در ادامه این فهرست نام ۹ عنوان از کتابهای کانون پرورش فکری شامل «پادشاه کوچک و غولهای بزرگ» نوشته ناهید رحیمی با ۸۲۱۴، «تاپ تاپ خمیر من کو؟ تشت پنیر من کو؟» (مجموعه متلوارهها) به نویسندگی طاهره ایبد با ۸۱۳۵، «غازی که نمیخواست غاز باشد» اثر پیتر هوراچک با ۸۰۹۵، «گوش گوشیها ۱» نوشته ناهید عسگری با ۷۹۶۱، «خانهای پر از فیل» به نویسندگی اورسولا دوبوسارسکی با ۷۶۸۸، «دعای موش کوچولو» نوشته کلر ژوبرت با ۷۶۱۶، «لنگه کفش قرمز» اثر تانگ سولان با ۷۵۰۳، «عمو زنجیرباف و دزد پشت کوه قاف» (مجموعه متلوارهها) نوشته طاهره ایبد با ۷۴۸۸، «بارون میاد شر شر گوشه به گوشهی شهر» (مجموعه متلوارهها) به نویسندگی طاهره ایبد با ۷۳۶۰ و کتاب «دختر نارنج و ترنج و سه دیو» اثر حدیث لزرغلامی از انتشارات شهر قلم با ۷۳۲۲ به چشم میخورد.
در ادامه این فهرست ۱۰۰ عنوانی، ۸۰ کتاب دیگر قرار دارد که آخرین آنها، کتاب «درخت شکلات» از مجموعهی «داستانهای پپوچی» نوشتهی طاهره ایبد، از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که در سه سال اخیر ۴۹۳۵ بار به امانت رفته است.
کانون پرورش فکری دارای نزدیک به ۱۰۵۲ مرکز فرهنگی هنری ثابت، سیار شهری و روستایی و کتابخانه پستی در سراسر کشور است که از دیرباز وظیفه اصلی آن ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان بوده است.