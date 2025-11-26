پخش زنده
طبق برنامهریزیها، امسال عملیات بهسازی معابر در ۳۰ روستای شهرستان رزن اجرا میشود و تاکنون این طرح در ۲۷ روستا به مرحله اجرا رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روستای وهنده نخستین روستای شهرستان رزن است که عملیات بهسازی، آسفالتریزی و جدولگذاری معابر آن به طور کامل به پایان رسیده است.
این روستا روستایی در شمال شهرستان رزن با بیش از ۹۵ خانوار جمعیت، مرحله نخست بهسازی و آسفالتریزی معابر این روستا در سال ۱۳۹۸ انجام شد و اکنون در مرحله دوم، تمامی معابر باقیمانده بهسازی شده است.
برای اجرای این طرح، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده که تکمیل پروژه، رضایت اهالی را به همراه داشته است.
روستای سورتجین هم از دیگر روستاهای شهرستان رزن است که ۹۰ درصد معابر آن بهسازی شده و این عملیات با اعتباری افزون بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به اجرا درآمده است.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان رزن، با اشاره به روند اجرای طرحهای عمرانی گفت: تمامی ۸۴ روستای دارای سکنه شهرستان رزن تاکنون یکبار بهسازی و آسفالتریزی شدهاند.
مصطفی مددی افزود: برای نخستین بار، همه روستاهای شهرستان فاز اول بهسازی را پشت سر گذاشتهاند و در برخی روستاها این طرح در چند مرحله اجرا شده است.
سید ابوالحسن مصطفوی نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تا پایان سال، بهسازی معابر ۳۰ روستا در شهرستان اجرا میشود و تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان در این طرحها هزینه شده است، همچنین برای سال آینده ۷۰ میلیارد تومان اعتبار جهت بهسازی ۳۰ روستای دیگر پیشبینی شده است.