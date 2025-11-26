به گزارش اداره هواشناسی، طی سه روز آینده کاهش دمای شبانه روزی در سطح استان پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، براساس گزارش اداره هواشناسی از صبح فردا افزایش ناپایداری به صورت رشد ابر، بارش پراکنده و در گردنه‌ها و ارتفاعات مرکزی بارش برف و باران انتظار می‌رود.

برای صبح پنجشنبه و جمعه مه آلود بودن هوا در پاره‌ای از نقاط سبب کاهش دید افقی در گردنه و جاده‌ها می‌شود.

از بعدازظهر پنجشنبه تا شنبه شاهد جوی پایدار و آرام پیش بینی می شود؛ لذا امکان افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهر‌های پرجمعیت استان وجود دارد.

طی سه روز آتی کاهش دمای شبانه روزی در سطح استان پیش بینی می شود.

در شبانه روز گذشته بابارشانی بیجار با حداقل دمای ۷- و سلین هورامان با حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرم ترین نقاط استان بودند.

شهر سنندج نیز فردا بین ۵- و ۱۷ درجه سانتی گراد درنوسان خواهد بود.