کلنگ احداث درمانگاه تاسوعا در بابل
کلنگ ساخت درمانگاه تاسوعا در شهرستان بابل بر زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در هفته بسیج و در آیینی با حضور فرماندهان سپاه کربلا و مسئولان محلی، کلنگ ساخت درمانگاه تاسوعا در شهرستان بابل بر زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع که توسط خانواده بزرگوار شهیدان «شکری» اهدا شده است، به زمین زده شد.
سردار عبدالله صالحی، فرمانده لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا، در حاشیه این مراسم با اشاره به اقدامات سپاه پاسداران در عرصه بهداشت و درمان، گفت: سپاه پاسداران در زمینه بهداشت و درمان به کمک مردم و دولت آمده و کارهای زیادی را انجام داده است.»
وی افزود: امروز هم در هفته بسیج، کلنگ احداث یک درمانگاه نیمه کلینیک در منطقه بابل زده شده که انشاءالله به زودی به بهرهبرداری میرسد و خدمات زیادی را به منطقه ارائه خواهد داد
او تصریح کرد: این اقدام، نمونهای از تداوم راه شهدا و نقش نهادهای مردمی و انقلابی در خدمترسانی و عمران کشور است.