پیشبینی وضعیت بهنسبت آرام برای بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تا روز شنبه آینده، بهنسبت آرام خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، تا روز شنبه وضعیت جوی و دریایی بهنسبت آرامی برای استان پیش بینی میشود و غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی پدیده مورد انتظار در این مدت خواهد بود.
علیرضا بهادری افزود: جهت وزش باد: متغیر، بیشتر شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ و در طول روز تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا نیز ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۶:۰۰ بامداد، مد اول ساعت ۱۲:۵۰، جزر دوم ساعت ۱۴:۳۰ و مد دوم ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه است.