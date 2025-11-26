به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، همزمان با سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی و در چهل‌ و ششمین سالگرد تاسیس این نهاد مردمی، اجتماع بسیجیان در مصلای نماز جمعه دهدشت برگزار و اقشار مختلف بسیج با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان هم در این همایش و تجمع بسیجیان گفت: خدای متعال را شاکریم که در درون کشورمان حالا درای یک ظرفیتی هستیم به نام بسیج که شجره طیبه‌ای است که امروز شاهد آثار برکاتش در کشور هستیم. حجت الاسلام عبودی با بیان اینکه از اول انقلاب بسیج میدان دار بود گفت: بسیج در هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن مقابل همه فتنه‌ها که در کشور ایجاد کردند و چه در دوران کرونا همیشه پیش قدم بود.

فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه در این مراسم بسیج را معجزه انقلاب اسلامی دانست و گفت: این نهاد مردمی به تاسی از آیات قرآن، امروز درختی تنومند شده که جهان اسلام از سایه‌سار و میوه آن بهره‌مند است.

سرهنگ علی‌اصغر پوربهشت، با اشاره به تقارن هفته بسیج با ایام فاطمیه و تشییع شهدای گمنام در بیش از ۳۰ نقطه شهرستان کهگیلویه افزود: سیره و روش حضرت فاطمه زهرا (س) همواره الگوی بسیجیان بوده و خواهد بود.

سرهنگ پوربهشت نقش بسیج در دفاع مقدس و امنیت پایدار محلات را مهم دانست و اضافه کرد: اگرچه جنگ ۱۲ روزه استان ما سفید بود، اما بسیجیان شهرستان با برپایی ایست‌های بازرسی در مبادی ورودی و پایش آسمان در شبانه‌روز، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی بسیج در ایجاد امنیت پایدار یادآور دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس شدند.

وی با استناد به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره بسیج ادامه داد: تا زمانی که تفکر بسیجی وجود دارد، برای دوستان شورآفرین و امیدآفرین و برای دشمنان یأس‌آفرین خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه هدف از این اجتماع بزرگ بسیجیان را تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و بیعت دوباره با خلف صالح و سکاندار بصیر انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و افزود: امروز عهد می‌بندیم که همچون شهیدان تا پای جان بر این عهد استوار بمانیم.