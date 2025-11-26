به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مجتبی نجفی اظهار داشت: استقرار برنامه ایمنی آب در شهر‌ها و روستاها، تضمین کننده کیفیت، سلامت و ایمنی آب شرب است و در این راستا کمیته ایمنی آب استان آذربایجان غربی برای استقرار برنامه ایمنی در ۶ شهر و روستا در سال ۱۴۰۳ برنامه ریزی نموده بود که موفق به اخذ گواهینامه برای تمامی آنها در سال ۱۴۰۴ شد.

وی گفت: گواهینامه‌های برنامه ایمنی آب شهر‌های ارومیه، خوی، تخت سلیمان تکاب و روستا‌های ترکمان، قره آغاج کوه و شیخ سرمست، توسط وزارت بهداشت صادر گردیده است.

نجفی افزود: این موفقیت مرهون اهتمام، پیگیری‌های مداوم و نیز حاصل برنامه ریزی، نظارت مستمر، تشکیل منظم جلسات و پیگیری‌های متعدد کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی برنامه ایمنی آب بوده است.