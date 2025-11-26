سفیر ژاپن در ایران، در سفر به خوزستان و دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار داشت: امیدوارم این حضور، زمینه‌ساز توسعه بیشتر روابط علمی، درمانی و فناورانه میان ژاپن و ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تسوکادا تاماکی عنوان کرد: در طول مأموریتم در ایران، بار‌ها از خدمات پزشکی این کشور بهره‌مند شده‌ام و تجربه درمان و جراحی در تهران برای من بسیار ارزشمند بود. در این مسیر، از مشاوره‌های وابسته پزشکی سفارت نیز استفاده کردم و سطح بالای مهارت پزشکان ایرانی تأیید و تحسین‌شدنی است.

آقای تاماکی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران و نقش برجسته خوزستان، تصریح کرد: خوزستان استانی غنی از تاریخ، فرهنگ و میراث ارزشمند است و اهمیت آن در هویت فرهنگی ایران کاملاً مشهود است.

وی درباره اهدای تجهیزات پزشکی دولت ژاپن به دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز گفت: یکی از مزیت‌های این همکاری، سرعت تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که فاصله میان تصویب و تحویل تجهیزات بسیار کوتاه است و این موضوع، جدیت ما در حمایت از سلامت مردم ایران نشان می‌دهد.

سفیر ژاپن با بیان اینکه انتخاب دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای دریافت دستگاه آندوکولونوسکوپی بر اساس نیازسنجی دقیق انجام شده است، توضیح داد: در میان درخواست‌های متعدد از سراسر ایران، تصمیم گرفتیم این دستگاه مهم تشخیصی را به این دانشگاه اهدا کنیم. چرا که بیمارستان گلستان اهواز یکی از مهم‌ترین بیمارستان‌های دانشگاهی در ایران است و همکاران ارزشمندم در سفارت ژاپن، در هماهنگی و تحقق این همکاری نقش مهمی داشتند.

وی در ادامه، به بیان تجربه‌ای شخصی نیز پرداخت و گفت: یکی از افراد نزدیک ما با علائم بیماری مراجعه کرد و با استفاده از همین دستگاه کولونوسکوپی، سرطان روده بزرگ در مراحل اولیه تشخیص داده شد. خوشبختانه پس از درمان به‌موقع، اکنون در وضعیت سلامت مطلوبی قرار دارد. این نمونه‌ای از اهمیت غربالگری زودهنگام در افزایش شانس درمان و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سرطان روده بزرگ است.

آقای تاماکی ادامه داد: برآورد‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود ۲۶۰۰ نفر در این بیمارستان خدمات مرتبط با تشخیص و درمان این بیماری را دریافت می‌کنند و امیدواریم اجرای این پروژه بتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه، به‌ویژه در خوزستان، داشته باشد.

سفیر ژاپن ، از تلاش‌ها و همکاری‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اجرای این پروژه قدردانی کرد.