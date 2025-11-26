همزمان با هفته بسیج، چهارمین یادواره شهدای بهداشت، درمان و بهداری رزم استان قم به همراه تقدیر از مدافعان سلامت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته بسیج، چهارمین یادواره شهدای بهداشت، درمان و بهداری رزم استان به همراه تقدیر از مدافعان سلامت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه گفت: حوزه سلامت، بهداشت و درمان همواره از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در شرایط مختلف همچون دوران دفاع مقدس و مقابله با کرونا همراه سایر قشر‌های جامعه در خدمت کشور و مردم بوده و هست.

دکتر علی ابرازه همچنین با اشاره به تلاش دشمنان در جنگ نرم برای تاثیرگذاری در نوجوانان و جوانان افزود: ایستادگی این نسل از جامعه در دوره دفاع مقدس ۱۲ روزه، نگاه دوست و دشمن را نسبت به این نسل تغییر داد که باید قدردان این بصیرت باشیم.

در این آئین از خانواده معظم شهدا و ۵۰ امدادگر، جهادگر، پیشکسوت بهداری رزم و فعالان اورژانس در دفاع مقدس ۱۲ روزه تجلیل شد.

مداحی، خاطره گویی، اجرای سرود و تشییع شهید گمنام از دیگر برنامه‌های این یادواره بود.