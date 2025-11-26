نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، ورزش و سلامتی جسم را اولویت اصلی برای همگان به ویژه طلاب توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل در مراسم افتتاحیه چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی طلاب بسیجی استان با تاکید اینکه انجام ورزش‌های عمومی برای آمادگی بدن، برای همه ما در جامعه ضروری است گفت: مراقبت ازسلامت جسمانی در کنار تحصیل بر همگان به ویژه طلبه‌ها واجب ضروری است تا سربازی سالم، تندرست و مقتدر برای دین الهی باشید.

امام جمعه تبریز با گرامیداشت هفته بسیج افزود: اصل وظیفه طلبه کسب و افزایش علم و آگاهی است، اما در کنار این وظیفه باید جسمی سالم داشته باشد تا در شرایط نیاز و بحرانی به کمک نظام بشتابد.

وی با بیان اینکه باید در کنار تقوا و سواد، جسمی تندرست و ورزشکار داشته باشیم گفت: در دفاع مقدس شهدایی داشتیم که روحانی و طلبه و اکثرا جوان بودند و با اینکه رزمنده بوده و اسلحه به دست بودند مبلغ دین هم بودند وگا‌ها فرمانده گروهان هم می‌شدند لذا سلامت جسمی برای همه طلبه‌ها مهم است.

سردار عباسقلی زاده فرمانده سپاه عاشورا با تسلیت ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و گرامیداشت هفته بسیج گفت: این مسابقات بین حوزه‌های علمیه استان با شور و نشاط جوانان طلاب بسیجی برگزار می‌شود.

این مسابقات در ۱۰ رشته ورزشی با حضور ۳۵۰ طلبه ورزشکار از سراسر حوزه‌های علمیه استان به مدت ۲ روز برگزار می‌شود.