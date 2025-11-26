کارگروهی ویژه با حضور مسئولان محلی و شرکت بازآفرینی شهری ایران برای طراحی مدل جدید اسکان ایمن و قانونی ساکنان کپرنشین محلات مرادآباد و جنگلوک چابهار تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، در پی سفر مسئولان شرکت بازآفرینی شهری ایران به چابهار، جلسه‌ای مشترک با حضور فرمانداری، شهرداری، سازمان بسیج مستضعفین و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد تا راهکارهای اجرایی اسکان مجدد ساکنان کپرنشین محلات مرادآباد و جنگلوک بررسی شود.

در این نشست، هویت و تعداد خانوارهای ساکن در این محلات تایید شده و تاکید شد که اولویت طرح، انتقال آنان به واحدهای مسکونی امن، مقاوم و قانونی است.

شرکت بازآفرینی اعلام کرده مدل مشارکتی اسکان مجدد در حال نهایی شدن است و کلیه مراحل با رعایت کامل کرامت انسانی و قوانین جاری دنبال خواهد شد.

علیرغم برخی پیچیدگی‌های اداری و نیاز به اخذ مجوزهای رسمی، مسئولان امور ابراز امیدواری کردند این طرح به زودی اجرایی شده و گامی بزرگ در جهت تحقق

عدالت شهری در جنوب کشور باشد. این اقدام بخشی از برنامه‌های کلان جهت بهبود وضعیت اسکان در بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌نشین است و در نهایت کیفیت زندگی خانوارهای محروم را ارتقا می‌دهد.