به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، در این مرحله ۱۶۰ دانش‌آموز به سرزمین نور اعزام شدند و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تا پایان سال تحصیلی تعداد اعزام‌ها به بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز خواهد رسید.

سرهنگ مرتضی قرائی، معاون راهبردی و هماهنگی اقشار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساوجبلاغ، با اشاره به اهمیت این سفر معنوی گفت: راهیان نور فرصتی برای آشنایی نوجوانان با رشادت‌های رزمندگان اسلام و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت است. برنامه ما این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، امکان حضور تعداد بیشتری از دانش‌آموزان را فراهم کنیم تا نسل جوان از نزدیک با واقعیت‌های دفاع مقدس آشنا شود.

دانش‌آموزان در این سفر از یادمان‌های هویزه، دهلاویه، اروندکنار و فتح‌المبین بازدید خواهند کرد و در برنامه‌های فرهنگی و روایت‌گری دفاع مقدس شرکت می‌کنند.