به مناسبت ایام فاطمیه کارکنان تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی نزاجا در یک پویش خداپسندانه، خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛به مناسبت ایام فاطمیه کارکنان تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی نزاجا در یک پویش خداپسندانه، خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

در این پویش تعداد ۶۰ نفر از کارکنان پایور تیپ حضور داشتند و با نیت کمک به بیماران در اقدامی انسان‌دوستانه مشارکت کردند.

در این اقدام خداپسندانه ۲۷ لیتر خون به سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی تقدیم شد.

امیر سرتیپ دوم ستاد عباس واحدی فرمانده تیپ با تأکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی کارکنان گفت: این اقدام ارزشمند نمونه‌ای روشن از همبستگی و روحیه نوع‌دوستی نیرو‌های مسلح است.