به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، در سنندج بسیجیان در سالن آزادی این شهر آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا سپاه در این مراسم با اشاره به اینکه امروز در هر زمینه‌ای بسیج حلال مشکلات کشور است گفت: انقلاب اسلامی بعد از گذشت چهار دهه در حال رشد و پویایی و در مسیر خود روز به روز پیشرفت می‌کند.

سردار گشتاسبی به جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت دشمنان علی‌رغم به‌کارگیری همه امکانات و توانمندی‌ها نتوانستند به اهداف شوم خود برسند، چرا که امروز مردم هوشمندانه و آگاهانه همچنان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی این نظام پایدار مانده‌اند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان هم در این مراسم از برگزاری کنگره ملی پنج هزار و ۵۳۶ شهید کردستان به‌منظور تکریم خانواده‌های شهدا و با هدف انتقال ایثار و شهادت در سال آینده خبر داد.

سردار رضایی در ادامه افزود: اکنون ایران اسلامی به برکت خون شهدا و حضور نیرو‌های بسیجی در همه عرصه‌ها در اوج قدرت است و با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده است.

در پایان این مراسم از بسیجیان برتر تجلیل شد.