به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نورالله موسوی اظهار کرد: با توجه به اقدامات زیرساختی، برنامه‌ریزی‌های تخصصی و رویکرد اجتماعی مدیریت شهری، کلانشهر اهواز بین ۱۷ شهر منتخب برای اجرای طرح «محیط دوستدار سالمند» قرار گرفته است؛ انتخاب شهر اهواز، پس از ماه‌ها بررسی و داوری تخصصی در شورای ملی سالمندان کشور و با همکاری سازمان بهزیستی استان خوزستان انجام شده و نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند مدیریت شهری در حوزه سالمندان است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت رویکرد سالمندمحور در مدیریت شهری افزود: امروزه توسعه شهری صرفا به معنای گسترش کالبدی شهر نیست بلکه ارتقای کیفیت زندگی همه اقشار، به‌ویژه سالمندان، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار شهری است.

موسوی گفت: سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز با حمایت معاونت شهرسازی و معماری، توجه به دسترسی‌پذیری، ایمنی و امنیت روانی و اجتماعی سالمندان را به عنوان یک اصل راهبردی دنبال می‌کند و انتخاب اهواز در میان ۱۷ شهر منتخب، نتیجه این نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی هدفمند است.

وی بیان کرد: طرح محیط دوستدار سالمند فرصتی ارزشمند برای بهبود کیفیت فضا‌های شهری، مناسب‌سازی معابر و ارتقای خدمات محله‌ای است و سازمان بهسازی و نوسازی با پشتیبانی معاونت شهرسازی و معماری و در راستای تأکید شهردار، آمادگی کامل دارد تا با همکاری سازمان بهزیستی، شهرداری اهواز و سایر دستگاه‌های اجرایی، اجرای عملی این طرح ملی را به ویژه در محلات هدف بازآفرینی شهری دنبال کند.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز گفت: در چارچوب این طرح، برنامه‌های متعددی در حوزه بازآفرینی شهری، مناسب‌سازی فضا‌های عمومی، اصلاح پیاده‌راه‌ها، ارتقای مبلمان شهری و تسهیل دسترسی سالمندان به خدمات شهری پیش‌بینی شده است که با هماهنگی مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول، به صورت مرحله‌ای در دستور کار قرار خواهد گرفت.