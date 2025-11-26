بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ جانشین فرمانده سپاه ناحیه بوشهر در تجمع بسیجیان شهرستان بوشهر در سخنانی گفت: ملتی که در مکتب امام حسین (ع) درس آزادگی آموخته و در محضر رهبرش استوار ایستاده، در برابر بادها به خود نمیلرزد.
سردار عبدالرضا دشتی افزود: ما وامدار خونهایی هستیم که در شلمچه و هویزه جاری شدند؛ ما میراثدار آن اندیشه هستیم که در عملیات بیتالمقدس پیروز شد؛ و امروز نیز این اندیشه در ذهن و باور جوانان نخبه و متعهد در حال درنوردیدن قلههای علم و اقتدار است.
او با بیان اینکه بسیج تنها یک نهاد نیست، بلکه یک اندیشه است، اضافه کرد: بسیج یک روز متولد شد، اما هرگز تاریخ مصرف ندارد؛ بسیج در ۸ سال دفاع مقدس متجلی شد، اما به آن محدود نمیشود.
سردار دشتی بیان کرد: امروز دشمن تنها با سلاح گرم نمیآید، امروز دشمن با تحریم میآید تا ملت را در تنگنا بگذارد؛ دشمن با جنگ روانی میآید تا امید را از دلها بزداید؛ امروز دشمن با تهاجم فرهنگی میآید تا نسل جوان را از هویت بیگانه کند؛ و باید دانست که در این میدانهای نوین بسیجی کیست.
او ادامه داد: بسیجی آن کارآفرین و تولیدکنندهای است که با تمام توان خود برای شکستن حلقههای تحریم و رونق اقتصادی کشور تلاش میکند؛ بسیجی آن پزشک و پرستاری است که در شرایط سخت با تمام تلاش خود نیازهای بیماران را برطرف میکند؛ بسیجی آن معلم دلسوزی است که در کلاس درس نهال غیرت و ایمان را در دل جوانان ما و در نسل آینده ما میکارد.
جانشین فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر اضافه کرد: بسیجی آن پزشک و پرستاری است که در شرایط سختی که داریم و تحریم هستیم با تمام تلاش خود نیازهای کشور را جبران میکند و حتی در شرایط سختی مانند کرونا، کنار بیماران با گذشتِ جان خود میایستد و خدمت و مقاومت میکند.
سردار دشتی گفت: بسیجی آن دانشمند و دانشجو و استادی است که با قلم و اندیشه در برابر جنگ دشمن نهتنها سنگر میسازد، بلکه هجوم میبرد و اندیشه غرب را به چالش میکشد؛ امروز بسیج یک ارتش متکثر و خردمند است که در تمام عرصههای حیات ملی حاضر و آماده است.
او ادامه داد: این بسیجی است که با آمادگی کامل نقشه دشمن را میشناسد و در برابر نقشههای دشمن کار میکند. بسیج الگوی زندگی است و بسیجی باید بهعنوان این نماد الگوی سایر اقشار باشد.
جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه بر این باوریم که همه اقشار جامعه ما بسیجی هستند، افزود: هر کسی که اخلاص دارد و کارش برای خدا و برای خدمت به مردم است و برای نام و نشان نیست، بسیجی است.
سردار دشتی اضافه کرد: بسیجی سادهزیست است؛ اسیر تجملات و زرق و برق دنیا نمیشود؛ پرکار و امیدوار است؛ در سختترین شرایط دست از تلاش برنمیدارد و نوید فردایی روشن میدهد. بسیجی با همه اقشار بهویژه محرومان و مستضعفان مهربان و دلسوز است.
او بیان کرد: این فرهنگ بسیجی است که جامعه ما بیش از هر روز دیگری به آن نیازمند است. ما باید دشمن را بشناسیم؛ زیرا او نیز شناخت دارد و از روحیه بسیجی در هراس است و میداند ملتی که بسیج دارد هرگز در برابر زورگویی سر خم نمیکند.
سردار دشتی گفت: دشمن تلاش میکند ملت ایران را از آرمانهای انقلاب اسلامی منصرف کند؛ ما را درگیر ناامیدی و تفرقه کند و با حمله به مقدسات، ما را از این تفکر بازدارد؛ که ما باید هشیار باشیم و بدانیم که فرهنگ بسیجی میتواند ما را از این گزندها مصون بدارد.
جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: بسیج میراث امام و سپاه بشریت است و باید در همه زمینهها نقشآفرین باشد؛ هر کسی در رشته تخصصی خود باید بهترین باشد.
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بوشهر هم گفت: بسیج همیشه در صحنه است و هر جایی که نظام نیاز داشته باشید از اولین نفراتی هستند که حضور دارند و هرگونه خدماترسانی را انجام میدهند.