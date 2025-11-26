در روز بسیج؛

تجمع بسیجیان شهرستان بوشهر

به‌مناسبت روز بسیج دو هزار و ۵۰۰ تن از بسیجیان شهرستان بوشهر از گردان‌ها و اقشار بسیج در مصلای جمعه تجمع کردند.