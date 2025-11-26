راه اندازی نخستین پرواز مستقیم گچساران – عسلویه
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: پرواز مستقیم گچساران-عسلویه هر شنبه از فرودگاه شهید امیدبخش گچساران انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیاکبر حافظینیا مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از برقراری پرواز مستقیم هفتگی گچساران-عسلویه و بالعکس خبر داد و گفت: این پرواز که از هفته جاری آغاز شده، هر شنبه از فرودگاه شهید امیدبخش گچساران انجام میشود.
حافظینیا با اشاره به اینکه مدیریت این فرودگاه بر عهده شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران است، اظهار کرد: سالهاست همکاران گچسارانی برای رفتوآمد به عسلویه مسیر زمینی طولانی و پرخطر را تحمل میکردند که با برقراری این پرواز مستقیم، آرزوی جوانان شاغل در این منطقه برآورده شد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران همچنین از افزایش پروازهای مسیر تهران – گچساران – تهران خبر داد و افزود: اکنون ۴ پرواز هفتگی توسط شرکتهای هواپیمایی برقرار است که نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و سفرهای کاری، درمانی و خانوادگی مردم شهرستان را تسهیل میکند.
وی این اقدامات را بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت و خدمت به مردم شهرستان دانست و تأکید کرد: رفاه و رضایت کارکنان و خانوادههایشان همواره در اولویت برنامههای ما است و امیدواریم با تداوم این پروازها، بخشی از دغدغههای همکاران مرتفع شود.