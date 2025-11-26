به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی‌اکبر حافظی‌نیا مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از برقراری پرواز مستقیم هفتگی گچساران-عسلویه و بالعکس خبر داد و گفت: این پرواز که از هفته جاری آغاز شده، هر شنبه از فرودگاه شهید امیدبخش گچساران انجام می‌شود.

حافظی‌نیا با اشاره به اینکه مدیریت این فرودگاه بر عهده شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران است، اظهار کرد: سال‌هاست همکاران گچسارانی برای رفت‌وآمد به عسلویه مسیر زمینی طولانی و پرخطر را تحمل می‌کردند که با برقراری این پرواز مستقیم، آرزوی جوانان شاغل در این منطقه برآورده شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران همچنین از افزایش پرواز‌های مسیر تهران – گچساران – تهران خبر داد و افزود: اکنون ۴ پرواز هفتگی توسط شرکت‌های هواپیمایی برقرار است که نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و سفر‌های کاری، درمانی و خانوادگی مردم شهرستان را تسهیل می‌کند.