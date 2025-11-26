فرمانده انتظامی مسجدسلیمان از وقوع درگیری خونین میان سه جوان خبر داد و گفت: حادثه‌ای که به قتل یک جوان ۲۰ ساله انجامید با اقدام سریع پلیس، عاملان این نزاع در محل حادثه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عباسی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری با سلاح سرد بین ۳ جوان در یکی از مناطق این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی به محل وقوع اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه پلیس مشخص شد ۳ جوان با سلاح سرد با هم درگیر شده که یکی از آنها از ناحیه سینه و کتف مورد اصابت چاقو قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان با بیان اینکه جوان مجروح پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحت وارده فوت کرد، اظهار داشت: پس از دستگیری طرفین دعوا در محل درگیری توسط عوامل انتظامی، متهمان به مقر انتظامی منتقل و در تحقیقات پلیسی، به جرم انتسابی خود اعتراف کردند.

عباسی با اشاره به اینکه متهمان پس از تفهیم اتهام، جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، به نوجوانان و جوانان توصیه کرد: با فراگیری مهارت هایی، چون کنترل خشم از انجام تصمیم‌های آنی که تبعات جبران ناپذیری دارد پیشگیری کنند.