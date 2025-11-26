پخش زنده

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت:هفته بسیج فرصت بازخوانی مأموریتهای خطیر این نهاد در گام دوم انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در این همایش بر نقش مردمی و راهبردی در کشور تاکید کرد وگفت: هفته بسیج فرصت بازخوانی مأموریتهای خطیر این نهاد در گام دوم انقلاب است.
سردار محمد حسین رجبی تصریح کرد: بسیج از آغاز شکلگیری تاکنون در عرصههای مختلف کارنامهای روشن، قابلاتکا و راهبردی بر جای گذاشته است.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: توانمندی اطلاعاتی و عملیاتی بسیج، امروز در طراز یک نیروی حرفهای مورد اعتراف دشمنان است و اشراف دقیق نیروهای مردمی استان بار دیگر در پروندههای اخیر امنیتی خود را نشان داده است.
سردار رجبی با اشاره به ظرفیت گسترده بسیج در آذربایجان غربی، تصریح کرد: اکنون بیش از ۵ هزار پایگاه بسیج در استان فعال است.
فرماندار بوکان نیز در این همایش با اشاره به نقش آفرینی بسیج در کشور گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به پشتوانه مردم کشور در مسیر اعتلا قرار گرفت و در بسیاری از عرصههای علمی، فنی و صنعتی به خودکفایی رسید.
خشایار صنعتی انقلاب اسلامی را بزرگترین عطیه الهی برای ملت بزرگ کشور برشمرد.
در همایش بزرگ اقتدار بسیج در بوکان، حضور پرشور پنج هزار بسیجی جلوهای از وحدت و عظمت مردمی بود.
سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی همراه با اعضای شورای تأمین و اداری شهرستان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در این اجتماع عظیم شرکت و فضای سرشار از شور، هیجان و نمایش اقتدار بسیجیان بود.
این همایش با شعارها و برنامههای منسجم، صحنهای باشکوه از همبستگی و ایمان را رقم زد و جلوهای از قدرت مردمی و روحیه ایثارگری در بوکان به نمایش گذاشت.
اجرای ورزش باستانی حرکات رزمی و اسکیت سواری بسیجیان از برنامههای جنبی این همایش بود.