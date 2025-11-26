پخش زنده
محیطبانان زنجانی با تجهیز کامل و روحیهای جهادی عازم مازندران شدند تا در مهار آتشسوزی جنگلهای چالوس مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت: این گروه که از نیروهای باتجربه اداره حفاظت محیط زیست استان بوده، با هدف کمکرسانی و حمایت از طبیعت شمال کشور عازم منطقه شد.
غلامرضا عباسی افزود: اعزام این تیم، بخشی از همکاریهای بیناستانی برای حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور است و امید داریم با تلاش مشترک نیروها، آتشسوزی هرچه سریعتر مهار شود.
وی ادامه داد: حضور این محیطبانان، بار دیگر جلوهای زیبا از همبستگی ملی و تعهد حافظان طبیعت ایران را به نمایش گذاشت.