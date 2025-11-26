پخش زنده
فرماندار شهرستان نقده گفت:بسیج گفتمان زنده انقلاب و الگوی آزادیخواهان جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان نقده با اشاره به سخنان امام (ره) که بسیج مدرسه عشق است، افزود: بسیج سدی در برابر حربههای دشمنان است و امروز افتخاری که داریم ۸۰ درصد بسیجیان جوانان و نوجوانان هستند و در مقابل جنگ نرم دشمن میتوانند با اطلاعات و آگاهی خود توطئهها استکباری را با میدان داری دفع نمایند.
امیر عباس جعفری با اشاره به نقش بسیج در عرصههای مختلف، تصریح کرد: امروز فرصتی است برای پیمان بستن برای توسعه شهرستان و مهمترین اتفاق پیش رو انتخابات است و شهرستان نقده بعلت رنگین کمان اقوام با وحدت و هدفی مشخص با حضور پررنگ در این عرصه سیاسی به دشمنان نشان خواهیم داد که این شهر، شهر وحدت و ایثار بوده و همه باید با آگاهی انتخاب اصلح را به مجلس راهی خواهیم کرد.
وی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی در شهرستان را یکی از عوامل توسعه شهرستان دانست و ادامه داد: در همین راستا در حال رایزنی برای جذب سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری هستیم، اما مهمترین مشکل تنش آبی است که باید با آگاهی و رعایت الگوی کشت و خانوادهها با رعایت مصرف صحیح کمک حال منطقه باشیم.
فرمانده سپاه شهرستان نقده بسیج را یادگار امام(ره)دانست و افزود: امام با دور اندیشی خود بسیج را تشکیل داد و همین بسیج شجره طیبهای است که نیازمندیهای انقلاب را در تمامی عرصهها تامین کرده و این شجره طیبه انقلاب ما را در مقابل تمامی توطئهها و تهدیدات امین داشته و توانسته در مقابل استکبار جهانی بخصوص آمریکا و اسرائیل در جبهه مقاومت بایستد.
سرهنگ محمد زوار بسیج را پیوند دهنده بین مردم و مسئولین و نظام دانست و تصریح کرد: بسیجیان فقط با نیت خالص نفس میکشند و حرکت میکنند این محتوای درونی اوست و میتوان گفت خون جوشان سپاه و ضامن امنیت انقلاب است که در تمامی برههها توانستهاند نقش مهمی ایفا نمایند.