رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خوزستان با تاکید بر نقش بی‌بدیل دانشگاهیان در حوزه‌های پیشرفته گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف دانشگاه و دانشگاهیان، تزریق امید و امیدواری نسبت به حرکت شکل‌گرفته انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین آیت عادلی‌نژاد اظهار کرد: دانشگاه به عنوان محیطی که محل تجمع و کنشگری نخبگان جامعه است، نقشی بی‌نظیر، منحصر‌به‌فرد و یگانه در رشد، پیشرفت و تعالی هر جامعه از نظر دانشی، ارزشی و فرهنگی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) افزود: این تعبیر نورانی که «اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح می‌شود» نشان می‌دهد دانشگاه، دانشگاهیان و اساتید به عنوان مرجع موثر و اثربخش هر جامعه، رسالت منحصر به فردی در تولید علم، تربیت نیروی انسانی متخصص و جهت‌دهی به دانش دارند.

رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های خوزستان ادامه داد: تجربه معاصر نشان داده که تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان یک اتفاق بزرگ و تاثیرگذار در جامعه ما، با دانشگاه گره خورده است. پس از پیروزی انقلاب، شاهد توجه دانشگاهیان به عرصه دفاع مقدس بودیم و بسیاری از فرماندهان شهید ما جوانان دانشجو بودند که به میدان‌های مبارزه و دفاع از کشور رفتند.

وی با اشاره به نقش دانشگاه در مقابله با توطئه‌های دشمنان بیان کرد: دانشگاه در خنثی‌سازی توطئه‌هایی مانند کودتای پس از انقلاب و تسخیر لانه جاسوسی نقش‌آفرین بود و امروز نیز در توسعه، تعالی و پیشرفت کشور نقشی کم‌نظیر ایفا می‌کند. امروز یکی از مهم‌ترین وظایف دانشگاه و دانشگاهیان، تزریق امید و امیدواری نسبت به حرکت شکل‌گرفته انقلاب اسلامی است.

عادلی‌نژاد اظهار کرد: وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم کشوری بودیم که حتی پزشک عمومی خود را وارد می‌کرد و توان تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های سلامت، صنعت و امنیت را نداشتیم، اما امروز شاهدیم که در حوزه سلامت، توریسم درمانی و آمدن بیماران از کشور‌های دیگر به قطب درمانی منطقه تبدیل شده‌ایم. این اتفاق مبارک توسط دانشگاه و دانشگاهیان رقم خورده و اینها باعث ایجاد امید در جامعه می‌شود.

رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های خوزستان با اشاره به صنعت هسته‌ای گفت: امروز صنعت هسته‌ای ما بومی است. حتی اقدامات بزدلانه‌ای مانند ترور دانشمندان هسته‌ای نتوانست این حرکت را متوقف کند. همان‌گونه که پس از شهادت شهید شهریاری، شهید احمدی‌روشن و شهید علی‌محمدی، علم بر زمین نماند، امروز نیز همین اتفاق خواهد افتاد.

عادلی‌نژاد بر نقش بی‌بدیل دانشگاهیان در حوزه‌های پیشرفته تاکید کرد و گفت: در حوزه‌های صنعت هسته‌ای، فناوری نانو و بسیاری از تجهیزات موردنیاز کشور، نقش دانشجویان و اساتید نقشی کم‌نظیر و بی‌بدیل است.

وی افزود: اعلام و انتشار دستاورد‌های علمی باعث گسترش روح امید در جامعه می‌شود. امیدوارم جامعه ما بیش از گذشته با دستاورد‌ها و تلاش‌های دانشگاهیان آشنا شود. اگر جوانان امروز با این تلاش‌ها و دستاورد‌ها بیشتر از گذشته آشنا شوند، قطعا امیدوارتر، باانگیزه‌تر، پرنشاط‌تر و پویاتر خواهند بود و ان‌شاءالله می‌توانند مسیر پیشرفت و تعالی کشور را رقم بزنند.