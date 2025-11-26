پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از آغاز اجرای گسترده طرح ملی بامنیرو با هدف توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی خبر داد و گفت: در این طرح، برنامه نصب یکهزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پشتبامی با مشارکت مستقیم مردم تدوین شده و زیرساختهای آن کاملا فراهم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدفراتی با اشاره به جزییات این خبر اظهار کرد: متقاضیان میتوانند بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق سامانه مهرسان به نشانی mehrsun.satba.gov.ir تمام مراحل احداث نیروگاه را از ثبتنام و انتخاب پیمانکار تا عقد قرارداد و اتصال به شبکه به صورت دیجیتالی دنبال کنند.
وی با اشاره به همکاری شرکت توانیر و شرکتهای توزیع با سکوهای تخصصی اظهار داشت: در سامانه مهرسان، چند پلتفرم معتبر شامل برقتو، آچاره، ستاب، ایربا، تا (انتخاب) و پارلار تمامی فرآیند احداث نیروگاه را از دریافت تسهیلات بانکی تا نصب و خدمات پس از فروش برعهده میگیرند؛ اتصال به شبکه و نصب کنتور هوشمند نیز با هماهنگی شرکت توزیع، بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز درباره تسهیلات این طرح گفت: برای متقاضیان تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۴ درصد و بازپرداخت پنج ساله در نظر گرفته شده که تا ۸۰ درصد هزینه احداث نیروگاه را پوشش میدهد؛ همچنین قرارداد خرید تضمینی برق بهعنوان وثیقه معتبر بانکی پذیرفته شده است.
فراتی ادامه داد: برق تولیدی نیروگاههای خورشیدی خانگی به مدت ۲۰ سال با نرخ پایه سه هزار و ۸۲۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت خریداری میشود که این نرخ ثابت نیست و متناسب با تورم تعدیل خواهد شد.
وی با دعوت از شهروندان برای استفاده از این فرصت اقتصادی و انرژیمحور گفت: اطلاعرسانی گسترده در این زمینه آغاز شده و از مردم عزیز درخواست میکنیم با مراجعه به سامانه مهرسان یا پلتفرمهای معرفیشده، از مزایای طرح بهرهمند شوند.
پنلهای خورشیدی به عنوان یکی از پایدارترین منابع تولید انرژی، بدون ایجاد آلودگی و با طول عمر بیش از ۲۰ سال، امکان تولید برق پاک و مقرونبهصرفه را برای خانوارها فراهم میکنند.
استفاده از این پنلها علاوه بر کاهش هزینههای برق، به افزایش پایداری شبکه، کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حفظ محیط زیست کمک میکند؛ تکنولوژی بهکاررفته در پنلهای جدید راندمان بالاتری داشته و عملکرد آنها در شرایط آب و هوایی مختلف کشور مناسب و قابل اتکا است.