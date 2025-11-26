پخش زنده
انباشت طولانیمدت بسیاری وسیله نقلیه در پارکینگهای یزد، دادگستری استان را بر آن داشت تا با نظارتهای میدانی و تعیین ضربالاجلهای قاطع، مسیر صیانت از اموال مردم و بیتالمال را سرعت ببخشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا بر اعلام پایداد، در راستای صیانت از اموال عمومی و تسریع در رسیدگی به پروندههای مربوط به وسایل نقلیه توقیفی، رئیس کل دادگستری استان یزد به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان طی روزهای دوم و سوم آذر ۱۴۰۴ از سه پارکینگ اصلی نگهداری خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی بازدید کردند.
در بازدید روز دوم آذر از پارکینگ یاس که با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و معاونان آنها انجام شد، چند دستور مهم صادر شد که از جمله آنها میتوان به فروش فوری تمامی وسایل نقلیه دارای حکم قطعی، ساماندهی کامل پارکینگ ظرف ۷۲ ساعت، ارسال فهرست دقیق وسایل رسوبی به دادستان و ارائه لیست خودروهای دارای توقیف قضایی توسط پلیس راهور ظرف ۴۸ ساعت اشاره کرد.
در ادامه این بازدیدها، مقامات ارشد قضایی استان روز سوم آذرماه از پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز بازدید کردند. در این بازدید مقرر شد فهرست خودروهای موجود در این پارکینگ بهصورت منظم و دورهای به دادستان مرکز استان ارسال شود تا روند تعیین تکلیف آنها با سرعت بیشتری انجام شود.
همچنین دادستان مرکز استان یزد همراه با دادستان مهریز از پارکینگ محافظان امنیت مهریز بازدید کردند. در این بازدید، بر فهرستبرداری فوری از ۳۱۳ خودروی رسوبی و ۶۸۱ موتورسیکلت و ارسال کامل مدارک مربوطه برای رسیدگی در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تأکید شد.
به گفته مسئولان قضایی، این نظارتهای میدانی به منظور تسریع در اجرای احکام، برقراری انضباط در پارکینگهای توقیفی و صیانت از حقوق مردم و بیتالمال انجام میشود.
همچنین اعلام شد که برای مدیران و مسئولانی که دستورات صادره را در مهلتهای تعیینشده اجرا نکنند، پرونده ترک فعل تشکیل خواهد شد.