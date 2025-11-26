به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماموران پایگاه دوم سازمان اطلاعات فاتب پرونده‌ای در خصوص فروش سلاح توسط فردی ناشناس را در دستور کار خود قرار دادند.

علاوه بر فروش سلاح توسط سوژه پی به فعالیت او در خصوص انتقال و فروش ارز، ارتباط، گیری با شهروندان به قصد کلاهبرداری میبرند.

پس از بدست امدن ادله مجرمانه هماهنگی قضایی انجام و دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت.

وی با همدستان خود در حین تردد در محدوده سعادت آباد شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر گردید.

از متهم مقادیر زیادی دلار جعلی، پلاک جعلی خودرو و یک قبضه سلاح کلت کمری با فشنگ کشف شد.

متهمان دارای سوابق سرقت و کلاهبرداری بوده‌اند.