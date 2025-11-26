رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کل انتظامی کشور در رشت گفت: مبارزه جدی با خرده‌فروشان و جمع‌آوری معتادان متجاهر، دو مطالبه اصلی مردم و از اولویت‌های فرماندهی کل انتظامی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کل انتظامی کشور امروز در کمیسیون عملیات ویژه مبارزه با مواد مخدر گیلان که در سالن شهید سلیمانی در جمع مسئولان انتظامی استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در انتظامی و مرزبانی استان؛ اقدامات فرماندهی انتظامی گیلان در زمینه ارتقای امنیت، بهبود معیشت کارکنان و نوسازی رده‌ها از جمله ساخت ساختمان جدید پلیس مبارزه با مواد مخدر را، قابل تقدیر دانست.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کل انتظامی کشور در ادامه، مواد مخدر را یکی از معضلات چهار دهه اخیر کشور برشمرد و گفت: مبارزه جدی با خرده‌فروشان و جمع‌آوری معتادان متجاهر دو مطالبه اصلی مردم و از اولویت‌های فرماندهی کل انتظامی کشور است.

سردار ایرج کاکاوند با تأکید بر ارتباط مستقیم میان معتادان متجاهر و شبکه‌های توزیع، خواستار همکاری و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول به‌ویژه استانداری برای توسعه ظرفیت‌های نگهداری معتادان شد.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد مخدر و مدیریت توزیع از سوی قاچاقچیان در آن سوی مرزها؛ تقویت اشراف اطلاعاتی را لازمه موفقیت در این حوزه عنوان کرد و افزود: روش‌های گذشته دیگر کارایی گذشته را ندارد و باید از ظرفیت منابع، سامانه‌ها و تخلیه اطلاعاتی متهمان به‌صورت هوشمندانه بهره گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کل انتظامی کشور همچنین بر لزوم کنترل هدفمند در مرزها، شناسایی گلوگاه‌ها، پردازش اطلاعات و تقویت مهارت نیرو‌های عملیاتی تأکید کرد و گفت: پلیس باید با اشرافیت، تردد‌های مشکوک را شناسایی و متوقف کند.

سردار ایرج کاکاوند در پایان ابراز امیدواری کرد با تعامل، هم‌پوشانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند مبارزه با مواد مخدر با قوت بیشتری ادامه یابد.

در پایان این مراسم از تلاش‌های ۵ ساله سرهنگ علی احمدپور در حوزه مبارزه با مواد مخدر قدردانی شد.