به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه‌کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال با حضور نمایندگان تیم‌های حاضر در این مرحله امروز (۵ آذر) به میزبانی سازمان لیگ برگزار شد.

علی نورمحمدی و رحمان احمدی دو پیشکسوت فوتبال کشورمان میهمانان ویژه این مراسم بودند.

بر اساس قرعه برنامه بازی‌های این مرحله به شرح زیر است:

فولاد خوزستان - چادرملو اردکان

سپاهان - خیبر خرم‌آباد

ملوان بندرانزلی - مس شهربابک

مس رفسنجان - گل گهر سیرجان

هوادار - سایپا

نفت و گاز گچساران - پیکان

فولاد هرمزگان - استقلال

برنده بازی پرسپولیس و تراکتور - شمس آذر قزوین

نام تیم میزبان اول آمده است؛ بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی اواخر آذر برگزار می‌شود.