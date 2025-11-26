پخش زنده
قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال در سازمان لیگ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال با حضور نمایندگان تیمهای حاضر در این مرحله امروز (۵ آذر) به میزبانی سازمان لیگ برگزار شد.
علی نورمحمدی و رحمان احمدی دو پیشکسوت فوتبال کشورمان میهمانان ویژه این مراسم بودند.
بر اساس قرعه برنامه بازیهای این مرحله به شرح زیر است:
فولاد خوزستان - چادرملو اردکان
سپاهان - خیبر خرمآباد
ملوان بندرانزلی - مس شهربابک
مس رفسنجان - گل گهر سیرجان
هوادار - سایپا
نفت و گاز گچساران - پیکان
فولاد هرمزگان - استقلال
برنده بازی پرسپولیس و تراکتور - شمس آذر قزوین
نام تیم میزبان اول آمده است؛ بازیهای مرحله یک هشتم نهایی اواخر آذر برگزار میشود.