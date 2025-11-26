به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با حضور سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس، کلنگ ساخت کارگاه خود اشتغالی اقتصاد مقاومتی با اعتباری افزون بر ۱۵۰ میلیارد ریال بر زمین زده شد.

قرار است که این کارگاه در مدت ۴ ماه ساخته شود و با ساخت این کارگاه برای ۶۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

همچنین ساختمان اداری ناحیه مقاومت بسیج سپاه صدرا که به نام شهید کاظمی نامگذاری شده باصرف افزون بر ۴۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با ارائه کالا‌های ایرانی با هدف حمایت از تولید داخل با ۱۲۰ غرفه در بولوار بوستان شهر صدرا و با حضور فرمانده سپاه فجر استان فارس افتتاح شد.