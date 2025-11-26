به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز،خراسان رضوی، سیده سمیرا رئوفی در آزمون داوری بین‌ المللی ژیمناستیک ریتمیک بخش انفرادی (RGI) که به‌ صورت برخط و به وقت کشور ژاپن در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، با موفقیت پذیرفته شد.

بر اساس این گزارش، خانم رئوفی پیش‌ تر نیز در بهمن‌ پارسال با حضور در آزمون حضوریِ کشور ازبکستان، موفق به دریافت مدرک داوری بین‌ المللی ژیمناستیک ریتمیک گروهی (RGG) شده بود.

با این دستاورد جدید، سیده سمیرا رئوفی همچنان اولین و تنها داور بین‌ المللی ژیمناستیک ریتمیک در شرق کشور به شمار می‌ رود؛ موفقیتی که جایگاه ژیمناستیک خراسان‌ رضوی و توانمندی بانوان ورزشکار استان را بیش‌ از پیش برجسته می‌ کند.