پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان شرقی گفت: ایستگاه تمام خودکار هواشناسی بخش مهربان شهرستان سراب، تا دهه فجر امسال احداث و تجهیز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حبیب عبدلی در جلسه بررسی وضعیت ایستگاههای هواشناسی شهرستان سراب، از آغاز عملیات اجرایی این طرح خبر داد و افزود: با توجه به برنامه ریزیهای به عمل آمده و اعلام آمادگی مسئولان شهر و منطقه مهربان برای همکاریهای لازم، پیش بینی میشود این طرح تا دهه فجر احداث، تجهیز و مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی ادامه داد: این ایستگاه پس از راه اندازی بهصورت برخط در شبکه ایستگاههای هواشناسی استان و کشور قرار گرفته و با پنج حسگر سنجش پارامترهای هواشناسی شامل مقادیر دما، رطوبت، سمت و سرعت باد و میزان بارندگی را اندازهگیری میکند.
فرماندار سراب نیز با بیان اینکه احداث این ایستگاه، یکی از مطالبات چندین ساله اهالی و به ویژه کشاورزان و باغداران منطقه مهربان است افزود: این طرح با هدف کمک به توسعه امور زیربنایی از قبیل کشاورزی، گردشگری، تحقیقات و گزارش دقیق وضعیت جوی دربخش مهربان راه اندازی میشود.
علی جهانی افزود: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی منطقه، پیش بینیهای هواشناسی برای شهرستانهای همجوار با منطقه مهربان، در بیشتر مواقع همخوانی نداشته و این موضوع همواره باعث بروز مشکلاتی برای کشاورزان، باغداران و دامداران شده و خساراتی به آنها وارد کرده است.