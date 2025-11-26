مسئول نمایندگی غله و خدمات بازرگانی شهرستان فریدونکنار: میزان سهمیه نانوایی‌ها در مناطق مختلف و نحوه مدیریت آرد فوق‌العاده ترمیمی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ شانزدهمین جلسه کارگروه فرعی آرد و نان شهرستان فریدونکنار با هدف ساماندهی و برنامه‌ریزی برای توزیع آرد فوق‌العاده ترمیمی تخصیص‌یافته، با حضور مسئولان شهرستانی در محل اداره غله و خدمات بازرگانی فریدونکنار برگزار شد.

حامد ساروی، مسئول نمایندگی غله و خدمات بازرگانی شهرستان فریدونکنار، با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح این نوع آرد افزود: هدف ما از برگزاری این جلسه، برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع مناسب آرد در سطح شهرستان و تسهیل دسترسی مردم و مسافران به نان است. تلاش می‌کنیم سهمیه‌ها به شکل منظم و عادلانه در بین نانوایی‌ها توزیع شود تا هیچ نقطه‌ای با کمبود مواجه نشود.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این نشست اظهار داشت: در این جلسه وضعیت آرد و نان شهرستان، میزان سهمیه نانوایی‌ها در مناطق مختلف و نحوه مدیریت آرد فوق‌العاده ترمیمی مورد بررسی قرار گرفت.

ساروی ادامه داد: اعضای کمیته در این نشست بر ضرورت نظارت مستمر و دقیق بر روند توزیع آرد تأکید کردند و راهکارهای اجرایی برای ارتقای کیفیت و کمیت آرد تحویلی به نانوایی‌ها ارائه شد.

مسئول نمایندگی غله و خدمات بازرگانی فریدونکنار خاطرنشان کرد: در نتیجه این جلسه، تصمیمات لازم برای بهینه‌سازی فرآیند تخصیص سهمیه و افزایش کارایی شبکه توزیع اتخاذ شد تا نانوایی‌های شهرستان در تمامی ایام سال بدون کمبود، آرد مورد نیاز و باکیفیت خود را دریافت کنند.