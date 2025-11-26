پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشورمان در تشریح چشمانداز همکاریهای دوجانبه میان ایران و چین گفت: با جاذبههای فرهنگی و تاریخی ایران، روابط گردشگری و میراثفرهنگی با چین به سطحی راهبردی ارتقا خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که برای حضور در دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا (ACHA) به شهر چونگچینگ چین سفر کرده است، در بدو ورود با تاکید بر اهمیت توسعه همکاریهای فرهنگی و گردشگری با چین گفت: چین یکی از اولویتهای ماست؛ هم در حوزه میراثفرهنگی، هم گردشگری و هم صنایعدستی در هر سه حوزه همکاریهای مشترک داریم و باید این همکاریها را توسعه دهیم.
وی با اشاره به نقش راهبردی ایران در ائتلاف میراثفرهنگی کشورهای آسیایی افزود: ما از بنیانگذاران این ائتلاف هستیم و در اجلاس جاری که هم شورای عالی و هم مجمع عمومی را همزمان برگزار میکند، حضور فعال خواهیم داشت و در جریان انتخابات آن مشارکت خواهیم کرد.
وزیر میراثفرهنگی با بیان ظرفیتهای گسترده گردشگری ایران گفت: چینیها اکنون سالانه ۱۶۰ میلیون گردشگر به خارج اعزام میکنند و برنامه دارند این رقم را تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰۰ میلیون نفر برسانند. سهم ایران در این حوزه تاکنون زیاد نبوده و ما در تلاشیم تا جایگاه خود را تقویت کنیم.
صالحیامیری با اشاره به تنوع و جذابیتهای فرهنگی و تاریخی ایران افزود: با توجه به این ظرفیتها، ایران میتواند یکی از مقاصد اصلی گردشگری چینیها باشد.
وی درباره ظرفیتهای صنایعدستی ایران نیز گفت: در حالی که چین در حوزه صنایعدستی جایگاه مهمی در جهان دارد، ایران نیز از مجموع ۴۰۰ قلم دستهبندی جهانی، بیش از ۲۹۹ نوع را تولید میکند؛ بنابراین چین میتواند یکی از بازارهای هدف صادراتی صنایعدستی ایران باشد.
صالحیامیری افزود: در حاشیه اجلاس با وزرای گردشگری و فرهنگ کشورهای مختلف دیدار و گفتوگو خواهیم داشت تا زمینه توسعه روابط دوجانبه فرهنگی و گردشگری بیش از پیش فراهم شود.