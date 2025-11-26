راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نصب بالابر‌های ویژه در ایستگاه‌های کلیدی و تدوین دستورالعمل‌های نوین برای بازسازی واگن‌ها، از نهایی شدن اقدامات راهبردی خود برای فراهم کردن سفری هموار و محترمانه برای سالمندان و افراد دارای توانایی جسمی محدود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پی برگزاری جلسه راهبردی با حضور مدیران ارشد راه‌آهن و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اقدامات عملیاتی و برنامه‌های آتی این سازمان برای افزایش سطح خدمات‌رسانی به مسافران توان‌خواه و سالمند تشریح شد.

میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن، با اعلام اولویت‌های سازمان، بر دو محور اصلی تأکید کرد: نخست، تدوین دستورالعمل‌های الزام‌آور برای مناسب‌سازی و بهسازی واگن‌ها مطابق با استانداردهای نوین، و دوم، اجرای طرح‌های آموزشی جامع برای ارتقاء فرهنگ و روش‌های صحیح برخورد کارکنان با این گروه از مسافران.

وی افزود که در راستای رفع موانع فیزیکی، با حمایت‌های انجام‌شده، بالابرهای تخصصی در ایستگاه‌های پرتردد شامل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز نصب شده‌اند تا فرآیند سوار و پیاده شدن به شکل ایمن‌تری صورت پذیرد.

همچنین، کاوه اسدپور، رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه، از برنامه‌ریزی برای تدوین یک دستورالعمل مشترک با مشارکت سازمان بهزیستی خبر داد که بر اساس آن، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی موظف خواهند شد که تعداد مشخصی از کوپه‌های مسافری را بازسازی کرده و تجهیزات لازم برای رفاه کامل توان‌خواهان را در آن‌ها فراهم آورند. اطلاع‌رسانی شفاف درباره ظرفیت‌های ایجاد شده در هنگام فروش بلیت نیز از الزامات اجرایی این طرح‌ها خواهد بود.