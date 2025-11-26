پخش زنده
راهپیمایی بزرگ «حجاب فاطمی» همزمان با بزرگداشت هفته بسیج در آستانهاشرفیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ راهپیمایی بزرگ «حجاب فاطمی» با حضور گسترده بانوان بسیجی و اقشار مختلف مردم در آستانهاشرفیه برگزار شد.
این مراسم از دو مسیر مختلف آغاز شد و شرکتکنندگان پس از پیمودن مسیرها، در حرم مطهر آقاسید جلالالدین اشرف (ع) به یکدیگر پیوستند.
راهپیمایان سپس به سمت گلزار شهدای این شهر حرکت کرده و تجمع باشکوهی را در حرم شهدای آستانهاشرفیه شکل دادند.
در ادامه این برنامه، از پوستر «حجاب، وصیت شهیدان» با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و بسیجیان رونمایی شد.