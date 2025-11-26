معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اهواز گفت: طرح تازه‌ای برای ساماندهی تابلو‌های شهری آغاز شده که در نخستین گام، ۳۳ تابلو فرسوده طی یک هفته برچیده و جایگزین می‌شود، این اقدام ایمنی تردد و سهولت دسترسی شهروندان را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الله سلیمانی اظهار کرد: پروژه‌ای با هدف نوسازی و استانداردسازی تابلو‌های راهنمای مسیر در سطح شهر آغاز شده است. در این مرحله، ۳۳ تابلو فرسوده با مجموع مساحت ۲۲۰ مترمربع طی هفت روز جمع‌آوری و تابلو‌های جدید جایگزین می‌شوند. این میزان حدود ۱۷ درصد از تابلو‌های فرسوده شناسایی‌شده در اهواز را شامل می‌شود.

وی افزود: اجرای طرح از منطقه شش آغاز شده و پس از تکمیل فعالیت‌ها در این محدوده، به‌صورت مرحله‌ای در مناطق دو، هشت، یک و سه ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اهواز با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: یکپارچه‌سازی طراحی تابلوها، افزایش وضوح و خوانایی و بهبود کیفیت راهنمایی مسیر‌ها از مهم‌ترین اهداف پروژه است.

سلیمانی ادامه داد: این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت آدرس‌دهی، موجب کاهش سردرگمی رانندگان و افزایش ایمنی تردد در معابر اصلی و فرعی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مراحل طراحی و جانمایی، نصب تابلو‌های جدید در سایر نقاط شهر نیز ادامه خواهد یافت تا شبکه معابر اهواز به‌طور کامل تحت پوشش تابلو‌های استاندارد قرار گیرد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اهواز تأکید کرد: شهرداری اهواز در مسیر ارتقای کیفیت خدمات شهری و افزایش رضایت شهروندان گام برمی‌دارد و این پروژه یکی از اقدامات مهم برای ساماندهی تجهیزات فرسوده و بهبود مدیریت ترافیک شهری محسوب می‌شود.