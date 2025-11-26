مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش از برقراری پرواز‌های کیش به دوشنبه و بالعکس از ششم آذر خبر داد.

آغاز پرواز‌های کیش به دوشنبه و بالعکس از ششم آذر

آغاز پرواز‌های کیش به دوشنبه و بالعکس از ششم آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزت اله محمدی، افزود: پرواز مستقیم از کیش به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، روز‌های پنج‌شنبه تا ششم فروردین سال آینده برقرار خواهد بود.

او افزود: این پرواز رأس ساعت ۷ صبح کیش را به مقصد دوشنبه ترک می کند و ساعت ۱۲ ظهر نیز پرواز بازگشت از دوشنبه به کیش انجام می‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: برقراری این مسیر هوایی باتوجه به مذاکرات و تلاش‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تیم معاونت گردشکری و شرکت هواپیمایی کیش با هدف تسهیل سفر‌های گردشگری و تجاری و تقویت ارتباطات فرهنگی و اقتصادی بین کیش و پایتخت تاجیکستان انجام شده است.

او افزود: پیش‌بینی می‌کنیم این پرواز نقش مهمی در ارتقای تبادلات تجاری و گردشگری منطقه داشته باشد.

عزت اله محمدی، تصریح کرد: مسافران می‌توانند با مراجعه به پایگاه رسمی شرکت هواپیمایی کیش به نشانی kishairlines.ir یا دفاتر مجاز فروش خدمات گردشگری، بلیت خود را خریداری کنند.