پخش زنده
امروز: -
یک واحد نانوایی صنعتی در استان، با هدف ساماندهی و کنترل قیمت عرضه نان در فروشگاههای زنجیرهای راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: با هدف ارتقا کیفیت نان و جلوگیری از تخلفات احتمالی عرضه نان در سوپر مارکتها و حذف واسطههای غیر مجاز یک واحد نانوایی صنعتی با ظرفیت ۲۰۰۰ قرص نان در ساعت در بزودی راه اندازی میشود.
میراحمدی افزود: با راه اندازی این نانوایی نان با بستههای دولتی ۵ تایی با قیمت مصرف کننده هر بسته حدود ۲۴۰۰۰ تومان و بسته ۱۰ تایی ۳۲۵۰۰ تومان در سطح سوپر مارکتها عرضه خواهد شد.