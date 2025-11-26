یک واحد نانوایی صنعتی در استان، با هدف ساماندهی و کنترل قیمت عرضه نان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: با هدف ارتقا کیفیت نان و جلوگیری از تخلفات احتمالی عرضه نان در سوپر مارکت‌ها و حذف واسطه‌های غیر مجاز یک واحد نانوایی صنعتی با ظرفیت ۲۰۰۰ قرص نان در ساعت در بزودی راه اندازی می‌شود.

میراحمدی افزود: با راه اندازی این نانوایی نان با بسته‌های دولتی ۵ تایی با قیمت مصرف کننده هر بسته حدود ۲۴۰۰۰ تومان و بسته ۱۰ تایی ۳۲۵۰۰ تومان در سطح سوپر مارکت‌ها عرضه خواهد شد.