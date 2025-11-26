پخش زنده
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: حمام روستای اصفهک خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی شریعتیمنش امروز گفت : حمام روستای اصفهک شهرستان طبس خراسان جنوبی در بافت تاریخی این روستا در مسیر قنات عمادیه دهنو واقع شده است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: قدمت بنا با توجه به طرح معماری حمام متعلق به دوران صفویه است.
وی گفت : هم اکنون به همت اهالی روستا حمام مرمت و بهسازی شده، فعال و قابل استفاده است. این بنا بسیار مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است. عناصر شاخص حمامهای سنتی مانند سربینه، خزینه، گلخن و ... در آن وجود دارد.
روستای اصفهک یکی از جاذبههای گردشگری زیبا در فاصله 38 کیلومتری شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی است. این روستای کویری و تاریخی با معماری سنتی و خانههای خشتی و گلی، یکی از مناطق تاریخی و فرهنگی ایران محسوب میشود و به خاطر بافت قدیمی و معماری خاص خود به ثبت ملی رسیده است.