دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی که در صفحه مجازی‌اش در شبکه اجتماعی منتشر کرده، نوشت: شورای عالی امنیت ملی بنا به دستورات رییس جمهور هرگونه محدودیت‌ها و موانع اقتصادی بین ایران و پاکستان را رفع می‌کند‏.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام آقای لاریجانی بدین شرح است:

شورای عالی امنیت ملی بنا به دستورات رییس جمهور هرگونه محدودیت‌ها و موانع اقتصادی بین ایران و پاکستان را رفع می‌کند‏.

به مسئولان پاکستانی گفتم دکتر پزشکیان بعد از سفر به پاکستان دستورات مهمی را برای رفع موانع اقتصادی بین دو کشور صادر کرده است. شورای عالی امنیت ملی هم در این باره هرگونه محدودیتی را رفع خواهد کرد.

‏درباره همکاری راهبردی بین ایران و پاکستان، با رئیس جمهور، نخست وزیر، فرمانده ارتش، رئیس مجلس، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه پاکستان گفتگو کردم و به آنها گفتم هیچ محدودیتی برای همکاری قائل نیستیم.

‏البته به تحرک و عملگرایی بیشتری نیاز داریم. قرار شد ساز و کارهایی جدی برای پیگیری ایجاد کنیم؛ ‏با دورنمایی که می‌بینم آینده روابط بین دو کشور روشن خواهد بود.