به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان از ۵ تا ۲۳ آذرماه به میزبانی دو کشور آلمان و هلند در قاره اروپا با حضور ۳۲ تیم برتر جهان برگزار می‌شود و تیم ملی ایران هم که امروز راهی کشور هلند و شهر "سرتوخن‌بوس" شده، از فردا (پنجشنبه) دیدار‌های خود را در گروه B آغاز خواهد کرد.

در حالی که ۳۲ تیم حاضر در این مسابقات در ۸ گروه ۴ تیمی قرار گرفتند، تیم ملی هندبال بانوان ایران در گروه B با سوئیس، مجارستان و سنگال همگروه است و در نخستین بازی خود از ساعت ۲۰:۳۰ روز پنجشنبه ۶ آذرماه به مصاف سوئیس می‌رود.

سوئیس که به عنوان یکی از تیم‌های اروپایی وارد این مسابقات شده، می‌تواند حریف سرسختی برای شاگردان سیائورا باشد؛ در حالی که ملی پوشان هندبال ایران هم پس از کسب نشان برنز بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض با انگیزه‌ای دوچندان وارد این رقابت‌ها می‌شوند.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که قبلا دو بار سابقه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را داشته، برای سومین بار متوالی به عنوان یکی از چهار تیم برتر آسیا و با هدایت آنا کریستیانا سیائورا، سرمربی پرتغالی خود پای به این رقابت‌ها گذاشته است.

برنامه بازی‌های تیم ملی در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان به شرح زیر است:

پنجشنبه – ۶ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۲۰:۳۰/ ایران - سوئیس

شنبه - ۸ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۲۳:۰۰/ ایران – مجارستان

دوشنبه – ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۲۰:۳۰/ ایران – سنگال

فاطمه خلیلی، زهرا افشاری، مینا وطن پرست، ساناز رجبی، حانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، مژگان قهرمانی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی زنان جهان هستند.

مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و مریم فخری (مربیان) و اکرم حبیب لو (فیزیوتراپ) کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران را تشکیل می‌دهند.