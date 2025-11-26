معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از تخصیص سه میلیارد تومان برای کاوش های باستان شناسی معبد مهر مراغه خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی دارابی در بازدید از معبد مهر روستای ورجوی مراغه افزود : مرمت و بهسازی این اثر باستانی ۲ هزار و ۵۰۰ ساله با تخصیص پنج میلیارد تومان امسال اجرا می شود .

وی اضافه کرد : با پایان طرح پوشش، بهسازی و مرمت، این اثر باستانی به سایت موزه تبدیل خواهد شد.

دارابی گفت: مراغه با داشتن آثار و جاذبه های تاریخی و داشتن شاعران و عالمان بزرگ از دیرباز مهد فرهنگ بوده است.

به گفته معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم اکنون در کشور حدود ۸۰۰ موزه فعال این که تا پایان برنامه هفتم به یک هزار مورد خواهد رسید .

وی افزود : ایران اسلامی با ثبت ۲۹ اثر جهانی در رتبه دهم دنیا و با ۲۸ اثر ناملموس در رتبه چهارم دنیا قرار دارد.

دارابی گفت: به زودی آینه کاری در معماری ایرانی در فهرست آثار جهانی به ثبت خواهد رسید.

وی افزود: در ایران بیش از یک میلیون اثر تاریخی شناسایی شده که از این تعداد ۴۳ هزار مورد ثبت ملی شده است.