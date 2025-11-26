پخش زنده
امروز: -
بخشی از جنگل ابر شاهرود در حوالی شیرین آباد طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی اکبر عباسی راد مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود گفت : ۳ گروه امدادی از ارتش ، منابع طبیعی و مردم برای اطفای حریق به محل اعزام شدهاند
کمال طاهریان مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان نیز گفت : حریق در منطقه تخت سرگل جنگل ابر بین روستاهای ابر و منطقه شیرین آباد در دامنه کوه با شیب تند رخ داده است .
وی افزود: بنا بر اعلام محلیها وسعت حریق محدودهای بین ۵۰۰ تا هزار متر مربع است.
وی با اشاره به حضور فرماندار شاهرود در محل حریق گفت: نیروهای امدادی ارتش، منابع طبیعی و محلی در حال اطفای حریق هستند و درصورتی که نیاز به بالگرد برای اطفای آتش باشد برای درخواست آن اقدام خواهد شد.
جنگل ابر شاهرود بخشی از جنگلهای هیرکانی در شمال شرق استان سمنان قرار دارد.