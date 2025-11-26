محصولات جالیزی شهرستان خنج به کشور‌های حوزه خلیج فارس ، آسیای میانه، مصر و روسیه صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: شهرستان خنج با تولید سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن محصولات جالیزی شامل هندوانه ، خربزه، شمام، خیار سبز، کدو، گوجه فرنگی بادمجان بصورت کشت زمستانه و تابستانه قطب تولید این محصولات در جنوب فارس است.

علی علی پور افزود: محصولات صیفی و سبزی شهرستان خنج علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی به کشور‌های حوزه خلیج فارس ،آسیای میانه ، مصر و روسیه صادر می‌شود.

او بیان کرد: برداشت محصولات کشت تابستانه در مزارع شهرستان خنج از اواخر مهر آغاز شده است و تا آذر ادامه دارد.

علی پور ادامه داد: بر آورد می‌شود پاییز امسال، کشاورزان شهرستان خنج ۳۰ هزار تن انواع محصورات جالیزی را برداشت کنند.

استفاده از روش‌های نوین کشاورزی آبیاری قطره‌ای، تغذیه مناسب با کود‌های حیوانی و زیر مغذی‌ها و مباره بیولوژیکی با آفات کشاورزی باعث شده است تا محصولانی سالم و با کیفیت در این شهرستان تولید و روانه بازار‌های داخلی و خارج از کشور شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج اضافه کرد: روزانه ۵۰ تا ۷۰ نفر در هر مزرعه مشغول به کار هستند و برای بیش از ۱۲ هزار نفر در جنوب فارس و استان‌های جنوبی به صورت فصلی اشتغال ایجاد شده است.