جهاد تبیین امروز یکی از اولویتها و ضرورتها است تا دشمن نتواند جای جلاد و شهید را عوض کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون عملیات قرارگاه منطقهای حضرت سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش اقتدار ۱۵۰۰ نفری بسیجیان شهر بهارستان گفت: مردم دین دار، با شرف و غیرتمند ایران در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند سرباز ولایت و حامی نظام هستند.
سردار محمد هاشم پور افزود: مردم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همراه بودهاند و در جنگ تحمیلی اخیر بصیرت خود را به نمایش گذاشتند.
سردار محمد هاشم پور با بیان این که دشمن به دنبال از بین بردن ارزش هاست، تصریح کرد: جبهه کفر در جنگ تحمیلی اخیر به دنبال سقوط نظامی اسلامی بود، اما نعمت ولایت این کشور را حفظ کرد و صهیونیستها را مجبور کرد که درخواست آتش بس بدهند.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح در این جنگ درس فراموش نشدنی به آمریکاییها و صهیونیستها دادند و با صدای رسا اعلام میکنیم بر عهد خود پایبندیم.
رژه یگانهای نمونه بسیج بهارستان و تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی آخرین بخش از اجتماع اقتدار بود.
همچنین در این مراسم که با صبحگاه مشترک نیروهای بسیج همراه بود، پرچم بزرگ کشورمان در بلوار ولایت به اهتزار درآمد.