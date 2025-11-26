به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد حجتی با بیان اینکه حراست از اراضی ملی و مبارزه با زمین خواران و هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی مزارع و زمین ها، به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد گفت: در ۷ ماه گذشته ۱۰ مورد رفع تصرف زمین‌های ملی در گیلان انجام شد که در این خصوص ۳۷ فقره پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.

وی گفت: ارزش این زمین‌ها دو هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال برآورد شده است.