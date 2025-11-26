پخش زنده
مامورین هنگ مرزی گزیک شهرستان درمیان چوپان ۵۵ساله گمشده را پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده هنگمرزیگزیک از پیدا شدن چوپان ۵۵ساله در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی اعلام و تماس یکی ازمرزنشینان روستای مرزی آواز در خصوص گم شدن پدرش که در مسیر و بیابانهای اطراف حاشیه مرز بیمار و درحال چوپانی بوده است افزود: این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ رضاایوبی افزود: ماموران و تکاوران هنگ مرزی گزیک به محلهای احتمالی اعزام و پس از گشت زنی و تلاش فراوان در ساعات پایانی شب موفق به پیدا شدن چوپان شدند.
فرمانده هنگ مرزی گزیک گفت: برای خدمت رسانی به مردم و مرزنشینان، حفظ امنیت و پیشگیری از جرایم به صورت شبانه روزی تلاش میکنیم و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.